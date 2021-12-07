Sıla organ bağışı yaptı

Pandemi dönemi boyuncu ara verdiği konserlerine ekim ayında başlayan Sıla, sosyal medya hesasından organ bağışı yaptığını duyurdu.

Haberler 07.12.2021 - 14:51

Sıla organ bağışı yaptı

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Müzisyen , sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 41 yaşındaki şarkıcı, uzun zamandır yapmak istediği organ bağışını gerçekleştirdiğini söyleyerek, takipçilerine de yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

BELGESİYLE POZ VERDİ

Organ bağışı belgesi ile poz veren Sıla yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki Ece Dağıstan... İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu" ifadelerini kullandı.

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