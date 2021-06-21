Sıla'dan Ahmet Kural için video şikayeti

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet iddiasının gündeme geldiği ilk günlerde, Sıla'nın iddialardan sonra şarkı söylerken bir video görüntüsü ortaya çıkmıştı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntü, davanın delil dosyasına konulmuş ve görüntülerde şarkıcı Sıla'nın kolundaki ve yüzündeki şiddet izlerinin görülmediği konuşulmuştu. Gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı savcılığa başvurdu.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Sıla, Ahmet Kural ile yaşadığı hadiseden sonra şiddet nedeniyle üzüntüsünün devam ettiği sırada bir psikiyatrist ile görüşme yaptığını, psikolojisinin düzelmesi için şarkı söylediğini dile getirdi. Sıla, "O sırada çekilen video basına sızdırıldı. Videonun bir kesimi kesilip çıkarılmak suretiyle haber yapıldı. Sanki ben şiddet görmemişim bu iddiaları uydurmuşum, vücudumda ve yüzümde her hangi bir şiddet cebir izi yokmuş. Sonrasında gülüp eğlenmişim gibi kamu oyunu yanıltıcı ve soruşturmanın seyrini benim aleyhime etkileyici bir haber yapıldı" dedi.



"Bu haber ile ilgili görüntülerin Ahmet Kural ve avukatı tarafından servis edildiğini söylediler" diyen Sıla "Bu yayın sonrasında kamuoyunda bir kısım insanlar benim gerçekte şiddet görmediğim halde bu iddiayı ve delillerini uydurduğum gibi bir düşünceye kapıldılar. Ve üzerinde oynanan bu görüntüler aleyhime delil oldu" diye konuştu.



Sıla'nın ihbarı üzerine Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın hakkında, 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, avukatın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dosyanın kapatılmasını istedi.