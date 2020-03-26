Sıla'dan canlı yayın kazasıyla ilgili açıklama: Teknoloji kabiliyetli biri değilim

Corona virüs salgını nedeniyle online konser veren sanatçılar arasında olan Sıla, yayının sonunda yayının bittiğini zannederek arkasına yaslanarak üfledi. Ancak daha sonra yayının kapanmadığını fark eden Sıla kameraya yaklaşarak gözlerini açtı ve sonra kapattı.



Sosyal medyada güldüren görüntüler sonrası Sıla, yaptığı açıklamada, “Heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından. Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta. Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük geçtik buna. Ama ah o fesat beri durur mu fesat! İşte, biz o fesatı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız. Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Dün başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni, defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe’de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi dört duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın biz de şahit olmayalım mı?” ifadelerini kullandı.