Silifke Kalesi için hazırlıklar sürüyor. Tarihi kale ışıklarla donatılacak

“KALE IŞIL IŞIL OLACAK”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Valilik ve bir firma arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında kaledeki çalışmaların hız kazandığını söyledi. Çalışmaları takip ettiklerini belirten Doğanay, şöyle konuştu:

"Haziran ayı içerisinde Allah nasip ederse Valimiz Atilla Toros'un burayı hizmete açmak gibi bir düşüncesi var. Projede herhangi bir aksilik, mücbir bir sebep olmazsa burayı açarak Silifke ve bölge turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Hem güvenliği sağlamak hem de sıcak bir memleket olan Silifke'mizde gece müzeciliği yapmak adına kalemizi ışıl ışıl yapıp Silifke halkına kazandıracağız."

Doğanay, yaz aylarında ilçede hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“İnsanların gündüz deniz, kum ve güneş turizmini yapıp akşam da Silifke Kalesi'ni ziyaret etmesini istiyoruz. Bütün çabamız da bunun üzerine. Onun için valimizin talimatıyla Mersin ve Silifke'den gelen misafirlerimizi hem serinletmek hem de gece müzeciliğine kazandırmak amacıyla yoğun çaba sarf ediyoruz.”