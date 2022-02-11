Silifke yoğurduna coğrafi işaret

Mersin'in Silifke ilçesinin türkülere konu olan yoğurdu, coğrafi işaretle tescillendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 16:02

Silifke yoğurduna coğrafi işaret

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Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, bir yoğurt üretim tesisinde gazetecilere, oda tarafından başlatılan tescil işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Zorlu sürecin ardından Silifke yoğurdunun coğrafi işaret belgesi aldığını vurgulayan Kaynar, tescilden dolayı mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

Tescil için uzun yıllardan beri çalışma yaptıklarını aktaran Kaynar, şöyle devam etti: "Silifke yoğurdunu, türkülere konu olmuş ve Yörüklerin özel bir yiyeceği olarak tescilimizi alıp marketler aracılığıyla insanlara sunacağız. Saklanabilir ve raf ömrü uzun, aromalı yoğurtlar sunacağız. Uzun süren bir süreçti ve büyük emek verdik, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak daha önce çileğimizi tescillemiştik. Şimdi yoğurdumuzu da tescilledik. Türkülerle meşhur Silifke yoğurdu Avrupa'da da biliniyor. Daha kaliteli, güzel yöresel yoğurt yapıp tüketicimize sunacağız."

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