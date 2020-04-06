Silvio Berlusconi Morning Glory'i satıyor

12 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Francesca Pascale (34) ile ayrılan İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi (83) radikal bir karar daha aldı. İtalya siyasetini 20 yıldan uzun bir süre domine eden Berlusconi, 10.1 milyon Euro (73.5 milyon TL) değerindeki Morning Glory adlı yatını satma kararı aldı.

PARTİLERLE GÜNDEME GELİYORDU

Berlusconi’nin 48 metre uzunluğundaki yatta verdiği bunga bunga partileri İtalyan basınında sık sık gündeme geliyordu.Berlusconi yatı, 1999 yılında medya patronu Rupert Murdoch’tan 5.1 milyon Euro’ya satın almıştı.

Son günlerde aşk hayatıyla gündemde olan Silvio Berlusconi'nin kendisinden 54 yaş küçük Forza Italia partisi milletvekili eski model Marta Fascina ile birlikte olduğu konuşuluyor.