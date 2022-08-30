Simit kebabı tarifi, nasıl yapılır? (MasterChef simit kebabı tarifi ve malzemeleri)

Simit kebabı, Gaziantep yöresine ait eşsiz lezzetler arasında yer alır. Bulgur ve kıyma ile harmanlanan simit kebabı tarifi, MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Mutfaklarında ilk kez bu lezzeti denemek isteyen kişiler, simit kebabı nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, simit kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 15:47 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 15:49

Simit kebabı tarifi, nasıl yapılır? (MasterChef simit kebabı tarifi ve malzemeleri)

Simit kebabı tarifi, mutfaklarında ilk kez bu lezzeti yapacak olan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ailesine ve sevdiklerine bu eşsiz lezzeti hazırlamak isteyen vatandaşlar, simit kebabı tarifi ve malzemelerini internet üzerinden araştırıyor. İşte yerken tadına doyamayacağınız eşsiz simit kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılışı.

SİMİT KEBABI MALZEMELERİ

Köfte için;

1 kg kebaplık zırh kıyması
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1 su bardağı simit (İnce bulgur)
1 tatlı kaşığı kimyon
1 küçük baş kuru sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

SİMİT KEBABI YAPILIŞI

Çukur bir tepsi içine simit ve 1 bardak ılık suyu alarak 15 dakika bekletin.

İçine kıyma, nane, biber, kimyon ve çok ince kıydığınız sarımsaklar ile bir tutam tuz ilave edin.

5-10 dakika köfte yoğurur gibi yoğurarak malzemenin iyice karışmasını sağlayın.

Hazırlanan harçtan parçalar koparıp şişe tutunmasını sağlayın. Islatılan avuç ve parmakların yardımı ile şişte mangala sığacak tarzda, düzgünce şekil verin.

Harı geçmiş ateşte aynı yönde sık sık çevirerek yakmadan pişirip bekletmeden tüketin.

Afiyet olsun.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...