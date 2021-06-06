Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi

Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu (43), rol aldığı dizisin sezon finalini yapmasının ardından 1,5 yıldır birlikte olduğu Beyza Kapu ile önceki gün Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü’nde evlendi.

Çiftin nikah törenine Tuzcu’nun Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy da katıldı.



Tuzcu ve Kapu'nun nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

Sinan Tuzcu, 2006'da evlendiği meslektaşı Dolunay Soysert ile 2016'da yollarını ayırmıştı.

Sinan Tuzcu ile Dolunay Soysert 10 yıl evli kaldı.

SİNAN TUZCU KİMDİR?

1977 yılında Gaziantep'te doğan Sinan Tuzcu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından mezun oldu. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Ihlamurlar Altında (2006) dizisi ile tanındı. Aynı yıl Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı. Tuzcu, Yol Arkadaşım, Görüş Günü Kadınları, Bir Başkadır gibi pek çok ünlü dizide rol aldı.