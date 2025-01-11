Sınavda başarı, cinsellik, saldırganlık, hızlı koşma: El parmaklarınız çok şey anlatıyor

Yeni bir araştırma, yüzük parmakları işaret parmaklarından daha uzun olan erkeklerin daha hızlı koştuğunu ortaya çıkardı.



Parmak uzunluğu, doğurganlık, hastalıklara karşı savunmasızlıktan, sınav başarıları ve kişilik özelliklerine kadar birçok şeyle bağlantılı. Bilim insanları, Katar'daki bir yetenek yarışmasında yaşları 10 ile 17 arasında değişen 241 erkek çocuğu üzerinde çalıştı. De Telegraaf'ta yayınlanan bir makaleye göre, yüzük parmakları daha uzun olanlar 50 metrelik sprint yarışının her aşamasında daha hızlıydı .



Araştırmayı yöneten Southampton Üniversitesi'nden araştırmacı John Manning, "Sahip oldukları avantaj, sprint başladıktan kısa süre sonra ortaya çıktı ve sonrasında sabit kaldı" dedi.

El parmakları üzerinden yapılan önceki araştırmalar şunları göstermişti:



- Parmak uzunluğuna bakılarak erkeklerde saldırganlık olasılığı tahmin edilebilir. Bu uzunluk kadınlarda herhangi bir şeye işaret etmedi. - Yüzük parmakları daha uzun olan çocukların SAT puanı okuma yazma veya sözel puanlardan daha yüksekti - İşaret parmağı daha uzun olan çocukların ise matematik testlerinden ziyade okuma ve yazma veya sözel puanlarda daha başarılı olma olasılıkları daha yüksekti. "Arthritis and Rheumatism" dergisinde geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan kişilerde osteoartrit, kireçlenme riski daha yüksek.