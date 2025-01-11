Sınavda başarı, cinsellik, saldırganlık, hızlı koşma: El parmaklarınız çok şey anlatıyor
Yeni bir araştırma, yüzük parmakları işaret parmaklarından daha uzun olan erkeklerin daha hızlı koştuğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, el parmaklarının uzunluğunun, sınav başarısı, hızlı koşu ve saldırgan kişilik gibi bazı özelliklerin işareti olduğunu belirledi. Bir insanda eşit olmayan ayak ve kulakların da saldırganlıkla bağlantılı olduğu daha önce belirlenmişti.
Yeni bir araştırma, yüzük parmakları işaret parmaklarından daha uzun olan erkeklerin daha hızlı koştuğunu ortaya çıkardı.
Parmak uzunluğu, doğurganlık, hastalıklara karşı savunmasızlıktan, sınav başarıları ve kişilik özelliklerine kadar birçok şeyle bağlantılı.
Bilim insanları, Katar'daki bir yetenek yarışmasında yaşları 10 ile 17 arasında değişen 241 erkek çocuğu üzerinde çalıştı.
De Telegraaf'ta yayınlanan bir makaleye göre, yüzük parmakları daha uzun olanlar 50 metrelik sprint yarışının her aşamasında daha hızlıydı .
Araştırmayı yöneten Southampton Üniversitesi'nden araştırmacı John Manning, "Sahip oldukları avantaj, sprint başladıktan kısa süre sonra ortaya çıktı ve sonrasında sabit kaldı" dedi.
El parmakları üzerinden yapılan önceki araştırmalar şunları göstermişti:
- Parmak uzunluğuna bakılarak erkeklerde saldırganlık olasılığı tahmin edilebilir. Bu uzunluk kadınlarda herhangi bir şeye işaret etmedi.
- Yüzük parmakları daha uzun olan çocukların SAT puanı okuma yazma veya sözel puanlardan daha yüksekti
- İşaret parmağı daha uzun olan çocukların ise matematik testlerinden ziyade okuma ve yazma veya sözel puanlarda daha başarılı olma olasılıkları daha yüksekti.
"Arthritis and Rheumatism" dergisinde geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan kişilerde osteoartrit, kireçlenme riski daha yüksek.
American Journal of Human Biology'de 2004 yılında yapılan bir araştırma, bir kulağın veya ayağın diğerinden daha büyük olan kişinin kışkırtıldığında saldırganlık belirtileri gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu buldu.
Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacı Zeynep Benderlioğlu, "Hamilelik sırasındaki stres etkenleri (kötü sağlık, alkol tüketimi veya sigara içme gibi) vücut parçalarının asimetrik olmasına neden olabilir" diye açıklıyor. "Aynı stres etkenleri, dürtü kontrolü ve saldırganlığı içeren merkezi sinir sisteminin gelişimini de etkileyecektir." Asimetri saldırganlığa neden olmasa da, iki şeyin "hamilelikteki benzer faktörlerle ilişkili göründüğünü" söylediler.
Alberta Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü ve fare deneylerinin önde gelen araştırmacılarından biri olan Peter Hurd, "Araştırma, beyin, davranış ve kişilik özellikleri ile elin şekli arasında bir bağlantı veya ilişki olduğunu gösteriyor" dedi.
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