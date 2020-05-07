Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebek mi bekliyor?

Dört yıl önce Cunda’da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebek beklediği iddia edildi. Kobal’ın dört aylık hamile olduğu ve çiftin bir kız bebek beklediği de söylentiler arasında. Çiftin haberi henüz sadece yakınlarına söylediği belirtildi.



Kobal kısa süre önce eşiyle karantinada geçirdiği süreci şöyle anlatmıştı: “İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum. Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi.”



“SİNEM’LE BİRBİRİMİZE ŞİİR OKUYORUZ”



Kenan İmirzalıoğlu ise Hüriyet’ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda evlilikleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlamış, şunları söylemişti: "Sabahları klasik müzik... Öğlene doğru ritm hızlanıyor; King Crimson, Led Zeplin hatta arada nostalji olsun diye Metallica... Akşama doğru müzik romantiğe dönüyor; Carmen McRae, Ella Fitzgerald... Sonra ya caza devam veya rock... Ayrıca evde spor yapıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Sinem’le (Kobal) birbirimize şiirler okuyoruz. Sinem’le evlendiğimizden beri zaten zamanımızın büyük kısmını birlikte geçirdik. Dört duvar arasında birlikte olmaya alışkınız, çok keyifli."