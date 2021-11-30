Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kız bebeği olacağı iddiası

2016 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına alan Sinem Kobal (34) ile Kenan İmirzalıoğlu (47) ikinci bebek sevinci yaşıyor.

İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan çiftin bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğu iddia ediliyor.

İddialar ilk bebekleri kız olan çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyetinin de kız olacağı yönünde.

Oyuncu çift daha önce verdikleri bir röportajda, "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah." diye konuşmuştu.