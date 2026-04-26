Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu açıklaması. “Hayatta ruh eşini bulmak büyük şans”
26.04.2026 08:10
Ahmet Mümtaz Taylan sordu, Sinem Kobal yanıtladı.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Sinem Kobal, anneliği ve eşiyle ilişkisi üzerine konuştu.
“Dadı” dizisiyle şöhreti yakalayan daha sonra “Okul”, “Selena”, “Küçük Sırlar” ve son olarak da “Her Şeyin Başı Merkür” filminde rol alan Sinem Kobal, Empati programına konuk oldu.
2016’dan bu yana meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve Lalin ile Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal, bilinmeyenlerini anlattı.
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kobal, annelikten eşiyle ilişkisine kadar birçok konuda konuştu.
Sinem Kobal, annelikle ilgili “Bütün bildiklerimi unuttuğum bir his. Seni büyütüyor da.” ifadelerini kullandı.
Kariyer yolculuğundan bahseden Kobal, “Sahne, kendimi ilk keşfettiğim yer aslında. Çok küçük yaşlardan beri sahnede olduğum için de hayatımın çok büyük bir bölümünü kaplıyor.” dedi.
Annesi vesilesiyle 4 yaşında baleye başladığını söyleyen Kobal, sekiz yıl boyunca devam ettiğini ifade etti ve “Baleden sonra oyunculuğa geçişim de sürprizli oldu” dedi. Ünlü isim, o süreci şöyle anlattı:
“Bir arkadaşım reklam filminde oynayınca rahmetli teyzemin desteğiyle ajansa kaydoldum. Sonra tek başıma “Dadı” dizisinin seçmeleri için fotoğrafımı gönderdim. Üç ay sonra seçmelere çağırdılar, annemle gittik ve bir ay sonra da rolü aldığım ortaya çıktı. Bu serüven de öyle başladı.”
“ŞANSLI BİR KIZ ÇOCUĞUYUM”
Babasıyla ilişkisiyle ilgili konuşan Sinem Kobal, “Şanslı bir kız çocuğuyum. Çocukluğumdan beri babamın sevgisini ve elini omzumda hissettim” dedi.
Şöhret ile alakalı da konuşan Kobal, “Şöhret için tutkuyla bağlı olduğum mesleğimin bana getirdiği bir şey. Bunun tez avantajları da olabiliyor ama yıllar içinde şöhreti yönetmeyi öğrendim” ifadelerini kullandı.
Haldun Dormen’den bahseden Sinem Kobal, usta oyuncuyla Dadı’nın ilk seçmelerinde karşılaştığını anlattı. Ailesini ikna eden kişinin de Dormen olduğunu belirten Kobal, Dadı’da rol alırken Dormen’den ders aldığını da açıkladı.
KENAN İMİRZALIOĞLU İLE NASIL TANIŞTILAR?
“Aşk tarif edilemez bir şey bence, aklının fikrinin gitmesi hali” diyen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı.
Ünlü isim “İkimiz de oyuncu olduğumuz için birkaç kez ödül töreni gibi etkinliklerde karşılaşmıştık. Ama ilk kez bir arkadaşımızın yılbaşı etkinliğinde sohbet ettik” dedi.
Taylan’ın “İlk görüşte aşk oldu mu?” sorusuna da yanıt veren Kobal, “Kenan’ın bir aurası olduğu için ben bunu ilk etapta anlayamadım. Çünkü o dönem aşkı aradığım bir süreç değildi. Çok farkında değildim. Orada da Kenan’ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Ama Kenan ile aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi” dedi.
EVLİLİK TEKLİFİYLE İLGİLİ DETAY VERDİ
Evlenme teklifiyle ilgili de bir detay paylaşan Sinem Kobal, “Kenan’ın ‘sana aşık oldum’ dediği bir gün vardı. O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti” dedi.
Romantik bir çift olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, “Gerçekten hayatta ruh eşim dediğin kişiyi bulmak büyük bir şans. Sonrasında da geçinmeye gönlün olması lazım. İkimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz” dedi.
“ANNE OLDUKTAN SONRA ÇOK ŞEY KAZANDIM”
Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal, “Anne olduktan sonra empati kurma konusunda geliştim. Anne olduktan sonra çok şey kazandım, hiçbir şey kaybettiğimi düşünmüyorum” dedi.
Lalin 10 aylıkken Leyla’ya hamile kaldığını öğrendiğini anlatan Kobal, “İlk ağlamam ‘ikisine nasıl aynı anda yetebileceğim’ diye olmuştu. İlk bunun hüznü ve kaygısını yaşamıştım. Ama anneliğin bir sihri var. Ve ikisini de asla ayırt edemezsin” şeklinde konuştu.
Kenan İmirzalıoğlu’nun babalığından da bahseden Sinem Kobal, “Doğum yolculuğundan itibaren eşim hep yanımdaydı. Çok şanslıyım bu konuda. Kızlar, Kenan’ın bazı köşelerini yumuşattı. Merhameti ve vicdanı çok güçlü bir adamdır” dedi.
Ünlü isim, mutfakla arasının hiç olmadığını da itiraf etti. Eşinin kendisinden daha çok mutfağa girdiğini söyleyen Kobal, “Et pişirmeyi çok seviyor. Etsiz yemek olmuyor onun için” dedi.
Eşinin çok iyi bir aktör olduğunu belirten Sinem Kobal, birlikte bir projede rol almakla ilgili de “Birlikte bir şey üretmek çok isteriz ama orada hikaye çok önemli. Ama bunun için de özel bir çabamız yok” ifadelerini kullandı.