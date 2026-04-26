Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu açıklaması. “Hayatta ruh eşini bulmak büyük şans”

“Dadı” dizisiyle şöhreti yakalayan daha sonra “Okul”, “Selena”, “Küçük Sırlar” ve son olarak da “Her Şeyin Başı Merkür” filminde rol alan Sinem Kobal , Empati programına konuk oldu.

2016’dan bu yana meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve Lalin ile Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal, bilinmeyenlerini anlattı.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kobal, annelikten eşiyle ilişkisine kadar birçok konuda konuştu.

Sinem Kobal, annelikle ilgili “Bütün bildiklerimi unuttuğum bir his. Seni büyütüyor da.” ifadelerini kullandı.

Kariyer yolculuğundan bahseden Kobal, “Sahne, kendimi ilk keşfettiğim yer aslında. Çok küçük yaşlardan beri sahnede olduğum için de hayatımın çok büyük bir bölümünü kaplıyor.” dedi.

Annesi vesilesiyle 4 yaşında baleye başladığını söyleyen Kobal, sekiz yıl boyunca devam ettiğini ifade etti ve “Baleden sonra oyunculuğa geçişim de sürprizli oldu” dedi. Ünlü isim, o süreci şöyle anlattı:

“Bir arkadaşım reklam filminde oynayınca rahmetli teyzemin desteğiyle ajansa kaydoldum. Sonra tek başıma “Dadı” dizisinin seçmeleri için fotoğrafımı gönderdim. Üç ay sonra seçmelere çağırdılar, annemle gittik ve bir ay sonra da rolü aldığım ortaya çıktı. Bu serüven de öyle başladı.”