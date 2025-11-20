Sinem Kobal'ın keyif günü: Maske yaptığı anları paylaştı
20.11.2025 16:37
Beyza Çolak
Son olarak "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmde rol alan Sinem Kobal, evinde geçirdiği keyifli anları gözler önüne serdi.
Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılından beri mutlu bir evliliği Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.
Uzun bir aranın ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filminde başrol ve "Karşılaşmalar" adlı dizide bir bölüm rol alan Sinem Kobal, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, evinde geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. İlk olarak yüz maskesi yaptığında çektiği fotoğrafı paylaşan Kobal, doğal haliyle dikkat çekti.
Kobal, yıllar sonra iki çocuk annesi olarak setlere dönmesiyle ilgili "Aklım kalmadan rahatça çalıştım. Annem de Kenan da çok yardımcı oldu" diye konuşmuştu.
Ardından bahçede kahve içen 38 yaşındaki Sinem Kobal, siyah triko elbisesi ve leopar desenli babetleriyle poz verdi. İki çocuk annesi ünlü oyuncunun paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.