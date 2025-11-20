Sinem Kobal'ın keyif günü: Maske yaptığı anları paylaştı

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılından beri mutlu bir evliliği Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Uzun bir aranın ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filminde başrol ve "Karşılaşmalar" adlı dizide bir bölüm rol alan Sinem Kobal, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, evinde geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. İlk olarak yüz maskesi yaptığında çektiği fotoğrafı paylaşan Kobal, doğal haliyle dikkat çekti.