Sir Patrick Stewart'a onur günü (El ve ayak izleri ölümsüzleşti)

Usta oyuncu Sir Patrick Stewart, Hollywood’da kendisi için düzenlenen seramonide el ve ayak izlerini ölümsüz kıldı.

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X-Men ve Star Trek filmlerinin yıldız oyuncusu Sir Patrick Stewart, TCL Çin Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törenle onurlandırıldı.

Hollywood’da düzenlenen seromonide el ve ayak izlerini bırakan 79 yaşındaki oyuncuya, bu özel günde eşi Sunny Ozell başta olmak üzere, sektörden dostları ve birçok hayranı eşlik etti.

Stewart, teşekkür konuşmasında, “Bu yaşananların hiçbirine hâlâ inanamıyorum. Her an biri, ‘Kalk Stewart, yine bir rüya görüyorsun’ diyecek diye düşünüyorum” sözleriyle güldürdü. İmzasını atmak üzere eğildikten sonra, en son Kraliçe II. Elizabeth karşısında diz çöktüğünü belirten oyuncu, esprileriyle sevenlerini kahkahaya boğdu.

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