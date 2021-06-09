Sır perdesi Gerçeğin Peşinde programında aralandı

Star'da Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programında, dört aydır kayıp olan iki çocuk babası 36 yaşındaki Cevat Demir’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gerçeğin Peşinde programına katılarak kayıp olan oğlunu arayan Kemal Demir’in yardım çağrısıyla ortaya çıkan cinayet, milyonların gözleri önünde çözüldü.



CİNAYETE IŞIK TUTTU



Cevat Demir dosyasını ele alan Gerçeğin Peşinde, bulunan yeni delillerle cinayete ışık tuttu. Kayıp dosyasının, cinayet masasına geçmesiyle sır perdesi de aralanmaya başladı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin iki ay süren çalışması sonucu yapılan operasyonla, şüpheli olarak 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Gerçeğin Peşinde, hafta içi her gün saat 13.15’te canlı yayınla Star’da.