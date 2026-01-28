Siz olsanız Teoman'ı işe alır mıydınız? CV'si yeniden gündemde, Fatih'in fedaisi olmuş

Sosyal medyada Şarkıcı Teoman'a ait olduğu belirtilen bir CV dolaşıyor. Teoman, bu CV'ye göre iş başvurularında kendisini “Teoman Yakupoğlu-Fatihin Fedaisi” olarak tanıtmış. CV'den şarkıcının pek bilinmeyen soyadının Yakupoğlu olduğu da anlaşılıyor.

Sanatçı, hangi yıl hazırlandığı anlaşılmayan bu CV'sinde muhtemelen reklam ajanslarını “yaratıcı ve şaşırtıcı” bir şekilde etkilemek istedi. Teoman'ın bu girişimine rağmen reklam ajanslarında bir kariyeri bulunmuyor, yani CV olumlu sonuç vermemiş gibi görünüyor.

Bu tür “çılgın” CV hazırlama yöntemleri biliniyor ve sanatçı bu yöntemlerle şansını denemiş.

Sanatçı, açıklamalarında sürekli Boğaziçi Üniversitesi yıllarını anlatıyor ve net olarak belirtmese de birden fazla kez bu üniversiteye kayıt yaptırdığını söylüyor. CV'si bu açıklamaları doğruluyor, üniversite sınavına girip yeniden bu okulun bölümleri kayıt yaptırıp yaptırmadığı net değil ancak Teoman, okulda neredeyse gezmedik bölüm bırakmamış.

Metin yazarlığı için iş başvurusu yapan Teoman, kendisini Fatih'in Fedaisi ve iyilerin dostu olarak tanımlıyor. Teoman, bu CV'yi yazdığı yıllarda Kemancı Bar'da ünlü olma hayaliyle şarkı söylüyor olabilir. CV'sinden sanatçının o yıllarda reklam sektörüne de girmek istediği anlaşılıyor. Sanatçı CV'sinde ünlü Twin Peaks dizisinden söz ettiğine göre bu CV 1990 yılı ortalarına ait olabilir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ile üniversite hayatına başlayan sanatçı, bir süre sonra bu okuldan Boğaziçi'ne geçmiş. Matematik bölümüne kayıt yaptıran sanatçı daha sonra Sosyoloji okumaya karar vermiş. CV'sine göre 1988 yılı sonrası boş ve Teoman muhtemelen bu bölümü tamamlamadı. CV'sinden sanatçının 1990 yılında İngiltere'de ses eğitimi aldığı anlaşılıyor..İşte Teoman'a ait olduğu belirtilen CV'nin tam metni..