Smallville yıldızı Allison Mack hapis cezasına erken başladı

Smallville dizisinde Chloe Sullivan karakterine hayat veren Allison Mack, seks tarikatına kadınların katılmasını sağladığı için aldığı hapis cezasını çekmeye başladı. 39 yaşındaki oyuncu Cezaevleri Bürosu'nın çevrimiçi kayıtlarına göre şu anda Californiya'daki Dublin Federal Cezaevi'nde mahkum.

PAZARTESİ GÜNÜ TESLİM OLDU

Independent Türkçe'nin bir cezaevi sözcüsüne atıfta bulunarak yaptığı habere göre Mack pazartesi gününden bu yana gözaltındaydı. Oyuncunun 29 Eylül'de yetkililere teslim olması bekleniyordu.

Mack, Keith Raniere'in kadınları seks köleleri haline getirme planına dahil olduğuna ilişkin hakkında açılan soruşturmada (Nxivm davası) suçunu itiraf etmiş ve 3 yıl hapis cezası almıştı.



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