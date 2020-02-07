Sofia Richie, Kourtney Kardashian'ı takibi bıraktı

Kardashian-Jenner Ailesi ile olan yakın ilişkileriyle bilinen Sofia Richie sosyal medyada takipçilerini şaşırtan bir hamle yaptı. 21 yaşındaki Richie, daha önce birlikte tatile çıktığı sevgilisi Scott Disick'in eski eşi ve çocukların annesi Kourtney Kardashian’ı Instagram’da takip etmeyi bıraktı.

HABER OLUNCA TAKİBE ALDI

Richie, bu durumun haber olması üzerine Kardashian’ı tekrar takibe aldı. Kourtney ise hala eski eşinin sevgilisi Sofia’yı takip etmiyor.

21 yaşındaki model, Kourtney ile arasına mesafe koymaya çalışsa da hala Kim ve Kylie Kardashian ile Khloe ve Kris Jenner’i takip ediyor.