Sofia Vergara kârının yüzde 10'unu ihtiyacı olan kadınlara veriyor

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle kariyerinde zirve yapan televizyon yıldızı Sofia Vergara, ticaretten kazandığı paranın yüzde 10'unu yardıma ihtiyacı olan hemcinslerine aktarıyor.

02.09.2021 - 10:08

Sofia Vergara kârının yüzde 10'unu ihtiyacı olan kadınlara veriyor

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ABD'de yaşayan Kolombiyalı model, oyuncu ve sunucu Sofia Vergara (49) ortağı Renata Black ile birlikte EBY (Empowered by You) markası olarak kadın iç çamaşırı üretimi yapıyor. Ürünleri markanın patentli kaymaz tutuş teknolojisiyle üretilen firmaya, A serisi yatırımdan 6 milyon dolarlık fon sağlandı.

İŞ YERİ İÇİN KREDİ SAĞLIYOR

EBY ürünlerinin satışından elde edilen kârın yüzde 10'u da kadınlara yardım eden Seven Bar Foundation adlı kuruluşa aktarılıyor. Kuruluş, yoksul kadınlara işlerini kurmaları için kredi sağlıyor.

"KADINLARI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ayrıca gözlük ve blucin üretimi yapan Sofia Vergara, "Benim için sadece para kazanmak değil, güzel bir amacın parçası olmak önemli. Tüm dünyadaki kadınları güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

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