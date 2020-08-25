Sokağın sevilen lezzeti: Islak Hamburger (Islak Hamburger tarifi)

ntv.com.tr 25.08.2020 - 11:48
MasterChef yarışması mavi takım kaptanını seçmek için en iyi ıslak hamburgeri yapan yarışmacıyı seçti. Domates sosu ve buharıyla ıslanan hamburgerin evde de yapımı oldukça basit.
Kalın bir şekilde hazırlanan köfteler ızgara da pişirildikten sonra, hamburger ekmeğinin içerisine konulur. Listedeki malzemelerle enfes bir ıslak hamburger sizi bekliyor.
ISLAK HAMBURGER TARİFİ
MALZEMELER
4 hamburger ekmeği
Köftesi için
350 g kıyma
1 yumurta
4~5 dal maydanoz
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı galeta unu
Sosu için
5 domates
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı ketçap
1 yemek kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
YAPILIŞI
Köfte için gerekli olan malzemeyi bir yoğurma kabına alıp yoğurun. İri parçalar kopartıp hamburger köftesi şekli verin. Yağsız tavada pişirin.
Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blenderdan geçirip püre haline getirin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Domatesli sosu ilave edip kaynatın. Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip pişen domatesli sosun içine batırıp çıkarın. İçlerine köfteleri yerleştirin. Köfteleri pişirdiğiniz tavaya iyice ıslatarak yağlı kağıt koyun. Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin. Sıcak servis yapın.