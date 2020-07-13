SON DAKİKA: Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemi

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Oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddialarının ardından Güven hakkında "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Şiddet iddialarının ardından iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi olmuştu.

Deniz Bulutsuz sosyal medya hesabından Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını doğrulayarak, "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi” dedi. Bulutsuz, Güven'e karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtmişti.

Ozan Güven ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebep veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır. Şiddet hiçbir vicdanla aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin” açıklamasında bulunmuştu.

Güven’in 14 Haziran’da bir hastaneden aldığı geçici darp raporu da soruşturma dosyasında yer aldı, raporda burunda sıyrık, yüzde çok sayıda lezyon ve sıyrık, sol eldesıyrık olduğu ifade edildi.