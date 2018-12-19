Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayına ilişkin soruşturma tamamlandı.
Savcılık Kural hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi.
NE OLMUŞTU?
Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin açılan soruşturmayı yürüten savcılık, Kural hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.
Uzlaştırma Bürosu savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu’na uzlaşmayı isteyip istemediğini sormuştu. Gençoğlu uzlaşma talebini reddederken Ahmet Kural’ın avukatlarınca dosyaya yeni görüntüler sunulmuştu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti.