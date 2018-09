Son dakika haberi! Deliverance 'da Lewis Medlock, The Longest Yard'da Paul Crewe, Smokey and the Bandit'de Bo 'Bandit' Darville, The Cannonball Run 'da J.J. McClure ve Boogie Nights filminde Jack Horner rolleriyle hafızalarda yer eden Amerikalı aktör Burt Reynolds, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Reynolds'ın menajeri Erik Kritzer, bir süredir yoğum bakımda bulunan ünlü aktörün Florida'da yer alan Jupiter Sağlık Merkezi'nde ani kalp durmasını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. US Weekly, Reynolds'ın ölüm anında ailesinin yanında bulunduğunu belirtti.

BURT REYNOLDS KİMDİR?



Burt Reynolds, 11 Şubat 1936 tarihinde ABD, Georgia, Waycross'de Fern H. (Miller) ve Burton Milo Reynolds çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Burton Leon Reynolds Jr.'dır. Palm Beach Lisesinden 1954 yılında mezun oldu. Üniversite için Florida'ya taşındı, futbol bursuyla Florida State Üniversitesinde iki sene okudu. Sakatlanınca 1958 yılında futbolu ve okulu bırakarak sinema oyuncusu olmak için New York'a gitti.



1955 yılında "Gunsmoke" adlı televizyon dizisinde oynamaya başladı. Ardından

1959 yılında"Riverboat", 1966yılında Dedektif Teğmen John Hawk rolünü oynadığı "Hawk" adlı dizide rol aldı.

1973 yılında "Shamus - Şahane vurgun" adlı sinema Filminde özel dedektif Shamus McCoy karakterini canlandırarak popülaritesini arttırdı.



1972 yılında Woody Allen komedisi olan "Seksten! Korkmuyorum" adlı sinema filminde oynadı.



Çılgın - Smokey and the Bandit sinema filminin 3 serisinde de oynayarak hafızalara kazındı.



1984 yılında "Şehir Isısı - City Heat" adlı sinema filminde Mike Murphy karakterini canlandırırken Clint Eastwood ile birlikte oynadı.



1988 yılında "Zor ölüm" filmindeki John McClane rolü teklif edildi ama kabul etmeyince rol Bruce Willis'e verildi.



1990 yılında başlayan "Evening Shade" dizisindeki rolü için Emmy Ödülü kazandı.



2001 yılında "Yarışçı"- "Driven" adlı filmde Sylvester Stallone ile beraber oynadı. 2005 yılında "En Uzun Mesafe" adlı filmde Adam Sandler ile birlikte rol aldı.



Burt Reynolds, 28 Haziran 1963 tarihinde oyuncu Judy Carne ile evlendi. 9 Temmuz 1965 tarihinde boşandı.



1970'lerin başında kendinden 20 yaş büyük sinema oyuncusu Dinah Shore ile uzun yıllar aşk yaşadı.



29 Nisan 1988 tarihinde oyuncu Loni Anderson ile evlendi ve 17 Haziran 1994 tarihinde boşandı. Quinton Anderson Reynolds (d.31 Ağustos 1988) adında bir oğlu vardır.

Ödülleri :

1991 - Emmy Ödülleri - Outstanding Lead Actor - Comedy Series (Evening Shade)

1991 - Altın Küre Ödülleri - Best Actor - Musical or Comedy Series (Evening Shade)

1997 - Altın Küre Ödülleri - Best Supporting Actor - Motion Picture (Boogie Nights)



Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

1990 - Evening Shade (TV Dizisi)

1985 - Stick (Sinema Filmi)

1981 - Karanlığın ötesi (Sinema Filmi)

1978 - The End (Sinema Filmi)

1976 - Gator (Sinema Filmi)



Oyuncu :

2015 - Party Pieces (Sinema Filmi)

2011 - Paul Williams Still Alive (Himself (archive footage)) (Sinema Filmi)

2011 - Gerçek Sevgi (Wade Whitman) (TV Filmi)

2009 - Not Another Not Another Movie (C.J. Waters) (Sinema Filmi)

2009 - 30 for 30 (Himself - General Partner, Bandits) (TV Dizisi)

2008 - Delgo (Delgo'nun Babası (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Deal (Tommy Vinson) (Sinema Filmi)

2008 - A Bunch of Amateurs (Jefferson Steel) (Sinema Filmi)

2007 - Randy and the Mob (Elmore Culpepper) (Sinema Filmi)

2006 - Özgürlük Savaşçısı (Kral Konreid) (Sinema Filmi)

2006 - i Love The '70s: Volume 2 (Kendisi) (TV Dizisi) (Bölüm)

2006 - Oyunun Sonu (General Montgomery) (Sinema Filmi)

2006 - Kızlar Takımı (Billy Cole) (Sinema Filmi)

2006 - Broken Bridges (Jake Delton) (Sinema Filmi)

2006 - Barbekü ( Goldbluth) (Sinema Filmi)

2005 - En Uzun Mesafe (Nate Scarborough) (Sinema Filmi)

2002 - Snapshots (Larry Goldberg) (Sinema Filmi)

2002 - Kurdun Günü (Archie McGregor) (Sinema Filmi)

2001 - Yarışçı "Driven" (Carl Henry) (Sinema Filmi)

2001 - The Hollywood Sign (Kage Mulligan) (Sinema Filmi)

2000 - Yenilmez Takım (Joey Pistella) (Sinema Filmi)

2000 - Ed (Russ Burton) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1999 - Waterproof (Eli Zeal) (Sinema Filmi)

1999 - Mystery, Alaska (Yargıç Walter Burns) (Sinema Filmi)

1998 - The 70th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1997 - Gecenin Baykuşu (Lenny Spencer) (Sinema Filmi)

1997 - Bean (General Newton) (Sinema Filmi)

1997 - Ateşli Geceler (Jack Horner) (Sinema Filmi)

1996 - Yurttaş Ruth (Blaine Gibbons) (Sinema Filmi)

1996 - Striptiz (David Billbeck) (Sinema Filmi)

1996 - Kuduz Bakışı (Jacky Jackson) (Sinema Filmi)

1996 - Frankenstein Ve Ben (Les Williams) (Sinema Filmi)

1993 - Cop And A Half (Nick McKenna) (Sinema Filmi)

1990 - Evening Shade (Wood Newton ) (TV Dizisi)

1989 - Physical Evidence (Joe Paris) (Sinema Filmi)

1989 - Bütün İyiler Cennete Gider (Charlie B. Barkin -Seslendirme) (Sinema Filmi)

1989 - Breaking In (Ernie Mullins) (Sinema Filmi)

1988 - Switching Channels (John L. Sullivan IV) (Sinema Filmi)

1987 - Rent-a-Cop (Tony Church) (Sinema Filmi)

1987 - Malone (Richard Malone) (Sinema Filmi)

1987 - Biography (Kendisi) (TV Dizisi)

1986 - Heat (Mex) (Sinema Filmi)

1985 - Stick (Ernest Stickley) (Sinema Filmi)

1984 - Şehir Isısı - City Heat (Mike Murphy) (Sinema Filmi)

1984 - Cannonball Run II (J.J. McClure) (Sinema Filmi)

1983 - The Man Who Loved Women (David Fowler) (Sinema Filmi)

1983 - Stroker Ace (Stroker Ace) (Sinema Filmi)

1983 - Smokey and the Bandit Part 3 (Bandit) (Sinema Filmi)

1982 - Texas'ta Şenlik (Şerif Ed Earl Dodd) (Sinema Filmi)

1982 - Best Friends (Richard Babson) (Sinema Filmi)

1981 - Yolun Sonu (J.J. McClure) (Sinema Filmi)

1981 - Paternity (Buddy Evans) (Sinema Filmi)

1981 - Karanlığın ötesi (Teğmen Tom Sharky) (Sinema Filmi)

1980 - Rough Cut (Jack Rhodes) (Sinema Filmi)

1980 - Çılgın 2 - Smokey and the Bandit II (Bandit- Bo Darville) (Sinema Filmi)

1979 - Starting Over (Phil Potter) (Sinema Filmi)

1978 - The End (Wendell Sonny Lawson) (Sinema Filmi)

1978 - Hooper (Sonny Hooper) (Sinema Filmi)

1977 - Çılgın - Smokey and the Bandit (Bandit - Bo Darville) (Sinema Filmi)

1977 - Semi-Tough (Billy Clyde Puckett) (Sinema Filmi)

1976 - Nickelodeon (Buck Greenway) (Sinema Filmi)

1976 - Gator (Gator McKlusky) (Sinema Filmi)

1976 - Deli Dolu (Kendisi) (Sinema Filmi)

1975 - W.W. And The Dixie Dancekings (W.W. Bright) (Sinema Filmi)

1975 - Cinayet Bulmacası (Teğmen Phil Gaines) (Sinema Filmi)

1975 - Belalı Sevgili (Walker) (Sinema Filmi)

1975 - At Long Last Love (Michael Oliver Pritchard III) (Sinema Filmi)

1974 - The Longest Yard (Paul Crewe) (Sinema Filmi)

1974 - En Uzun Mesafe (Paul Crewe) (Sinema Filmi)

1973 - White Lightning (Gator McKlusky) (Sinema Filmi)

1973 - The Man Who Loved Cat Dancing (Jay Grobart) (Sinema Filmi)

1973 - Shamus - Şahane vurgun (Shamus McCoy) (Sinema Filmi)

1972 - Seksten! Korkmuyorum "Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask" (Switchboard) (Sinema Filmi)

1972 - Kurtuluş "Deliverance" ( Lewis) (Sinema Filmi)

1972 - Fuzz (Steve Carella) (Sinema Filmi)

1970 - Skullduggery (Douglas Temple) (Sinema Filmi)

1970 - Double Jeopardy (Dedektif Dan August) (TV Filmi)

1969 - Ölümden Korkmayanlar (Yaqui) (Sinema Filmi)

1969 - Shark (Caine) (Sinema Filmi)

1969 - Sam Whiskey (Sam Whiskey) (Sinema Filmi)

1969 - Impasse (Pat Morrison) (Sinema Filmi)

1966 - Navajo Joe (Sinema Filmi)

1966 - Hawk (Dedektif Teğmen John Hawk) (TV Dizisi)

1965 - Branded (Red Hand) (TV Dizisi)

1961 - Armored Command (Skee) (Sinema Filmi)

1961 - Angel Baby (Hoke Adams) (Sinema Filmi)

1961 - Zane Grey Theater (Branch Taylor) (TV Dizisi)

1960 - The Blue Angels (Chuck) (TV Dizisi) (2 Bölüm )

1960 - The Aquanauts (Jimmy) (TV Dizisi)

1960 - Michael Shayne (Jerry Turner) (TV Dizisi)

1960 - Alfred Hitchcock Sunar (Bill Davis) (TV Dizisi)

1959 - The Lawless Years (Tony Sappio) (TV Dizisi)

1959 - Riverboat (Ben Frazer) (TV Dizisi) (21 Bölüm)

1959 - Playhouse 90 (Ace) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1959 - Pony Express (TV Dizisi) 1959

1959 - Lock Up (Latchard Duncan) (TV Dizisi)

1959 - Schlitz Playhouse Of Stars (TV Dizisi)

1959 - Johnny Ringo (Tad Stuart) (TV Dizisi)

1958 - Flight (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1957 - M Squad (Pete Marashi) (TV Dizisi)

1955 - Gunsmoke (TV Dizisi)