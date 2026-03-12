Son dönemin yükselen yıldızlarından. Ozan Akbaba bölüm başı kazandığı ücretle gündemde
Ozan Akbaba, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı "İlyas" karakteriyle şöhreti yakaladı.
İki sezondur "Uzak Şehir" dizisinde "Cihan Albora" karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın bölüm başı aldığı iddia edilen ücret sosyal medyada gündem oldu.
Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan ve çekimleri Mardin'de yapılan Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba gündemden düşmüyor.
Dizide Sinem Ünsal ile başrolleri paylaşan Ozan Akbaba, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Buket Akbaba ile 2017'den bu yana mutlu bir evliliği ve Ozan Ali adında bir oğlu olan 43 yaşındaki ünlü oyuncunun bölüm başı kazancı gündem oldu.
Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir dizisinde bölüm başı 1 milyon 600 bin TL aldığı iddia edildi.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Ozan Akbaba, kariyerine oyunculukla devam etti.
“EZBER BOZAN BİR İŞ” DEMİŞTİ
Ozan Akbaba daha önceki röportajlarından birinde “Uzak Şehir”i “Ezber bozan bir iş” olarak tanımlamıştı. Ünlü oyuncu, dizinin sadece bir hikâye anlatmadığını, aynı zamanda televizyon sektöründe yeni bir samimiyet alanı açtığını şu sözlerle aktarmıştı:
“Bu projeyle birlikte sektörde az da olsa bir değişim rüzgârı yaşandı. Ezberler bozuldu, samimiyet kazandı, klişeler şekil değiştirdi.”