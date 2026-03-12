Son dönemin yükselen yıldızlarından. Ozan Akbaba bölüm başı kazandığı ücretle gündemde

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan ve çekimleri Mardin'de yapılan Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba gündemden düşmüyor.

Dizide Sinem Ünsal ile başrolleri paylaşan Ozan Akbaba, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Buket Akbaba ile 2017'den bu yana mutlu bir evliliği ve Ozan Ali adında bir oğlu olan 43 yaşındaki ünlü oyuncunun bölüm başı kazancı gündem oldu.

Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir dizisinde bölüm başı 1 milyon 600 bin TL aldığı iddia edildi.