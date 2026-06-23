Soner Arıca ve Kadir İnanır’ın acı günü
23.06.2026 15:23
Son Güncelleme: 23.06.2026 15:24
Geçtiğimiz ay zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor.
Ünlü şarkıcı Soner Arıca’nın annesi ve bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncu Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca, hayatını kaybetti.
Şarkıcı Soner Arıca'nın annesi, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır 'ın ablası Altun Arıca, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca, Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi, aktör Kadir İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası olduğu öğrenildi.
MEMLEKETİ FATSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden Altun Arıca, memleketi Fatsa ilçesinde yarın toprağa verilecek.