Soner Arıca ve Kadir İnanır’ın acı günü

Şarkıcı Soner Arıca'nın annesi, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır 'ın ablası Altun Arıca, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca, Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi, aktör Kadir İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası olduğu öğrenildi.

MEMLEKETİ FATSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden Altun Arıca, memleketi Fatsa ilçesinde yarın toprağa verilecek.