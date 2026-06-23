Soner Arıca ve Kadir İnanır’ın acı günü

23.06.2026 15:23

Son Güncelleme: 23.06.2026 15:24

Soner Arıca ve Kadir İnanır’ın acı günü
NTV

Geçtiğimiz ay zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Ünlü şarkıcı Soner Arıca’nın annesi ve bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncu Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca, hayatını kaybetti.

Şarkıcı Soner Arıca'nın annesi, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır 'ın ablası Altun Arıca, 95 yaşında hayatını kaybetti.

 

Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca, Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi, aktör Kadir İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası olduğu öğrenildi.

 

MEMLEKETİ FATSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

 

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden Altun Arıca, memleketi Fatsa ilçesinde yarın toprağa verilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery