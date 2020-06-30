Soner Sarıkabadayı baba oluyor

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2 yıl önce aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Madelein Camelo Lopez’e geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi etmişti.



Corona virüs salgını nedeniyle düğün gününü erteleyen ikili, 15 gün içinde evlenme kararı aldı.Çiftin bu kararı almasındaki en büyük etkenin Lopez’in 5 aylık hamile olmasından kaynaklandığı öğrenildi.



Hürriyet'in haberine göre baba olacağı haberinden sonra Sarıkabadayı, büyük bir sevinç yaşadı. Ünlü şarkıcı, bebeği için evinde de değişikliğe gitti.

VİLLADA NİKAH

Doğayla iç içe yaşama kararı alan çift, Zekeriyaköy’de bir villa kiraladı. Önümüzdeki günlerde sevgilisinin ailesini İstanbul’a getirecek olan Sarıkabadayı, nikahı da yeni kiraladığı bu villada yapacak.