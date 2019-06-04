Ankara Deneme Sahnesi'nde üniversite birinci sınıftayken "Yerma" isimli oyunda ilk kez rol aldığını belirten Songül Öden, Ankara’da büyüse de bir Diyarbakırlı olarak Diyarbakır'a karşı çok özel bir sevgisinin ve hassasiyetinin olduğunu anlattı.



“Ben ilkokula başladığımda annem de okuma yazma öğrendi”



Öden, “Çok kardeşli bir ailede büyüdüm. Bir abim, bir kız kardeşim ve üç ablam var. Annem ve babam ben 6 aylıkken boşanmış. Benim için müthiş bir kaynaktı annem. Ben ilkokula başladığımda annem de okuma yazma öğrendi” dedi.



“Annem hukukçu olursam kadınlarla ilgili çok şeyin değişeceğine inanmıştı. Bu yüzden annem hukukçu olmamı istedi. Adalet takıntısı vardı” diyen oyuncu, çocukluğundan beri yazdığını sözlerine ekledi.



“9 yaşında ilk şiirimi yazdım"



Songül Öden “9 yaşında ilk şiirimi yazdım. Yazmasam deli olacaktım... Kendim bildim bileli yazıyorum” dedi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan oyuncu, “Bugün ne yapabiliyorsam, kazandığım paranın içinde Ankara Üniversitesi'nin katkısı vardır” dedi.



Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev alan Öden, kendisini aslında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sahnesinde keşfettiklerini anlattı. “Ben televizyonu hiç düşünmüyordum, tiyatro yapmak için yola çıkmıştım. Beni Gümüş dizisi için aradılar, ben ‘Köpek’i çok sevdim” dedi.



“Lübnan’a gittiğimizde hayatımızda bir şeylerin değişeceğini anladım”



100 bölüm süren Gümüş dizisiyle müthiş bir popülerlik kazanan Öden, Gümüş için “Ortadoğu başta olmak üzere Türk dizilerinin yurtdışı atağının öncülerindendi. Dizi bittiği yaz Arap ülkelerine satıldı” dedi. Lübnan’da gördüğü büyük ilgilen de bahseden güzel oyuncu, “Lübnan'a gittiğimizde bir tuhaflık olduğunu, hayatımızda bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Lübnan'da büyük sevgiyle, ilgiyle karşılandık” diye sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun “Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele” programının Türkiye yüzü de olan Songül Öden, "Umutsuz Ev Kadınları”, "72. Koğuş", "Ekşi Elmalar", "Rüzgarda Salınan Nilüfer" gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.



“Lal Hayal, hayatımda hep madalya gibi taşıyacağım bir proje oldu”



Dört yıl aradan sonra tiyatro sahnelerine geri dönen oyuncu, yönetmenliğini Ezel Akay ve Aysel Yıldırı'ın üstlendiği "Lal Hayal" oyununda rol alıyor. Tek kişilik oyunda sanatseverlerle buluşan Öden, “Kadınların, ablalarımın hikayelerini anlaşılır bir dille seyirciyle paylaşmak istedim. ‘Lal Hayal böyle çıktı. Hayatımda hep madalya gibi taşıyacağım bir proje oldu” dedi.



Songül Öden, işimi yaptığı sürece şifalandığını hissettiğini sözlerine ekledi.