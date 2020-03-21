Sophie Turner: En sevdiğim görsel sanat parçası Joe Jonas

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden sonra X-Men: Dark Phoenix'te rol alan ve Survive'da canlandıracağı Jane karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sophie Turner hakkında merak edilenleri anlattı.

EN ÇOK ÖZLEDİKLERİNİ SIRALADI

Anne olmaya hazırlanan oyuncu Instagram'dan takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 24 yaşındaki aktris, İngiltere’yle ilgili en çok özlediği şeyleri sıraladı: Çikolatalar, insanlar, mizah, ailem ve arkadaşlarım.

HAYALİNDEKİ YÖNETMENLER

Ünlü yıldız, Wes Anderson, Taika Waititi ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışmanın hayalini kurduğunu söyledi.

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EŞİNİ ÖVMEYİ İHMAL ETMEDİ



Turner, Jonas Kardeşler’in üyesi eşini de övmeyi ihmal etmedi. Grubun en sevdiği şarkılarının Fly With Me ve Hesitate olduğunu belirten oyuncu, bir takipçisinin, “En sevdiğin görsel sanat parçası nedir?” soruna ise şu yanıtı verdi: Joe Jonas.



Elle dergisine verdiği röportajda eşi Joe Jonas ile tanışma hikayelerini anlatan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, Jonas'a karşı büyük bir önyargı taşıdığını hatta tanışmadan önce onu tam bir pislik zannettiğini itiraf etmişti.

TURNER'IN ROL ALDIĞI DARK PHOENIX'İN FRAGMANI