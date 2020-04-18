Sophie Turner: Karantina onun için tam bir hapis

Corona virüse karşı eşi Joe Jonas ile birlikte sosyal izolasyon uygulayan Sophie Turner, "Tüm gün oturmak benim açımdan harika bir fikir ama Joe için tam bir hapis" ifadelerini kullandı.

18.04.2020 - 13:52

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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner, corona virüs tedbirleri kapsamında 2019 yılında evlendiği Jonas Brothers grubunun vokalisti Joe Jonas ile birlikte sosyal izolasyon uyguluyor. 

"EV KUŞUYUM"

Anne olmak için gün sayan Turner, Los Angeles'taki karantina günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir internet programına röportaj veren 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi: İçe dönük biriyim, ev kuşuyum. Tüm gün oturmak benim açımdan harika bir fikir ama Joe için tam bir hapis.

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