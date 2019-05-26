Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle tanınan Sophie Turner, önceki gün Londra sokaklarından ilgşnç bir kıyafetle görüntülendi.
23 yaşındaki İngiliz oyuncu, yeşil renkli bir ipek pijamayı stiletto ayakkabılarla tamamladığı stiliyle objektiflere yansıdı.
Turner, fotomuhabirlerce sokakta yürüken görüntülenmeden önce Instagram hesabından yine aynı kıyafetle çekilen bir fotoğrafı paylaşmıştı.
Turner, fotomuhabirlerce sokakta yürüken görüntülenmeden önce Instagram hesabından yine aynı kıyafetle çekilen bir fotoğrafı paylaşmıştı. Kız arkadaşlarıyla bir arada görülen Turner, “Kızlar” mesajını yazmıştı.
Fotoğrafın altına yorum yazan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, “Eğlenceli görünüyorsunuz. Kıskandım” demişti.