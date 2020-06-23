Sophie Turner'ın karnı belirginleşti

23.06.2020 - 08:55
Dünya çapında tanındığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden sonra X-Men: Dark Phoenix'te rol alan ve son olarak Broken Soldier'ın çekimlerini tamamlayan Sophie Turner anne olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz gün eşi Joe Jonas ile birlikte Studio City'de görüntülenen Turner'ın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
Jonas ile dondurmacıya giren 24 yaşındaki oyuncu, sparişlerini paket yaptırdıktan sonra otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.
THE KING'S MAN FRAGMANI