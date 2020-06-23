Sophie Turner'ın karnı belirginleşti

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Sophie Turner ile şarkıcı eşi Joe Jonas, geçtiğimiz gün Studio City'de objektiflere takıldı. Eşi ile birlikte dondurma alan Turner'ın, karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

23.06.2020 - 08:55

Sophie Turner'ın karnı belirginleşti

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Sophie Turner ve Joe Jonas yürüyüşte

Sophie Turner ve Joe Jonas yürüyüşte

24. yaşına özel 24 kareyle Sophie Turner (Sansa Stark)

24. yaşına özel 24 kareyle Sophie Turner (Sansa Stark)

Dünya çapında tanındığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden sonra X-Men: Dark Phoenix'te rol alan ve son olarak Broken Soldier'ın çekimlerini tamamlayan Sophie Turner anne olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün eşi Joe Jonas ile birlikte Studio City'de görüntülenen Turner'ın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. 

Jonas ile dondurmacıya giren 24 yaşındaki oyuncu, sparişlerini paket yaptırdıktan sonra otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

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