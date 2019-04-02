Game of Thrones dizisinin yıldızı Sophie Turner’ın nişanlısı Jone Jonas, dizinin sonunu biliyor ama açıklaması yasak!



29 yaşındaki müzisyen sekizinci ve final sezonuyla ekranlara gelecek olan dizinin sonunu ifşa etmemesi için bir anlaşmaya imza attı.



23 yaşındaki Turner, verdiği bir röportajda, Jonas’ın ifşa etmeme anlaşmasına imza attığını, çünkü dizi setinde çok fazla zaman geçirdiğini söyledi.

Turner, “Joe pek çok kez sete geldi. ‘Bana da geçici olarak iş verin’ demeye başladı. Dolayısıyla işfa etmeme anlaşmasına imza atması iyi oldu” dedi.



Game of Thrones’un final sezonu 14 Nisan’dan itibaren yayınlanacak.

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