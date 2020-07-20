Sosa’nın eşi Carolina Alurralde 'iki keklik' türküsü

Geçtiğimiz günlerde vücuduna 'Yenge' ve 'Nabaysın' dövmeleri yaptıran Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, bu kez de türkü söyledi.

Trabzon’a ve Türkiye’ye alışan Arjantinli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından gitar eşliğinde bir müzik öğretmeniyle birlikte söylediği ‘iki keklik’ türküsünü paylaşırken, bu paylaşımı yoğun ilgi gördü.



Bu arada sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Jose Sosa henüz bordo-mavililer ile yeni sözleşme imzalamadı.

‘İKİ KEKLİK’ TÜRKÜSÜ PERFORMANSI

