Sosyal medya fenomenleri Hasbullah Magomedav ve Abdu Rozik'in tepki çeken dövüş planı

Sosyal medyada fenomenleri Habullah Magomedav ve Abdu Rozik, büyüme hormonunun üretilememesine yol açan genetik bozukluklara sahipler.

Sahip oldukları genetik bozuklukları nedeniyle küçük bir çocuk gibi görünüyor olsalar da Habullah 18, Abdu ise 17 yaşında.

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken ikili, aldıkları bir karar ile dövüşmeye karar verdiler. Dövüş gerçek olmamasına rağmen sosyal medyada tepki çekti.



Uluslararası Paralimpik Oyunları yöneticilerinden Uliana Podpalnaya, bu dövüşün etik olmadığını, yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyor ve bu tür organizasyonların kesin bir şekilde engellenmesi gerektiğini savunuyor.



Boksör Asxab Tamaev konuyla ilgili açıklamasında, ikisinin kavga etmesi için yardımcı olacağını, bu karşılaşmanın da birkaç gün sonra gerçekleşeceğini duyurdu.

Fenomenleri bir araya getirerek fotoğraf da çeken boksör, 3-4 gün içerisinde büyük bir savaş olacağını ifade etti.