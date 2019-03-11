Geçen hafta, ABD'nin Alabama eyaletinde meydana gelen hortum faciasında 23 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgede bulunan birçok ev de yıkılmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Alabama eyaletine giderek eyalette incelemelerde bulundu ve halkın sıkıntılarını dinledi.



Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti.



Sputnik'in haberine göre, ikilinin mezarlık ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı Melania Trump'ın vucüt dublörü kullandığı iddialarını yeniden alevlendirdi.

Twitter'da kullanıcılar #FakeMelania (Sahte Melania) etiketini kullanarak söz konusu fotoğraflardaki kişinin First Lady'e benzemediğini belirttiler.



Bir kullanıcı 'Bu gerçek Melania değil' ifadelerini kullanırken, bir diğeri 'Bugünki favorim sahte Melania' ifadelerini kullandı.