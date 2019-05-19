84. final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi Söz, pazartesi akşamı ekrana gelecek sürprizlerle dolu 83. bölümüyle yine çok konuşulacak.
Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran Söz’ün 83. bölüm fragmanı ekran başındakiler başta olmak üzere sosyal medyada büyük beğeni gördü.
Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayan Yavuz ve Tim’in büyük mücadelesinin anlatıldığının 83. bölüm fragmanı kısa sürede Youtube’da 1 milyon 600 bin üzerinde izlenirken, Instagram'da ise 250 binin üzerinde görüntülendi.
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Söz, heyecan ve aksiyon dolu 83. bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi akşamı Star’da.
SÖZ 83. BÖLÜM FRAGMANI