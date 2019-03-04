Star’da her pazartesi ekrana gelen, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz 72. bölümüyle yine çok konuşulacak.



Derya’nın Yavuz’a aşkını itiraf ettiği bölüm fragmanı ekran başındakiler başta olmak üzere, dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.



DERYA AŞKINI İLAN EDİYOR



Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran Söz'ün bu akşam ekrana gelecek bölümünde, romantizm zirveye çıkıyor. Fragmana kafasında bir çok soru işareti olmasına rağmen Derya’nın Yavuz’a olan aşkını ilan etmesi, yaşadıkları romantik anlar damgasını vuruyor.



Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Söz, yeni bölümüyle bu akşam Star’da.

SÖZ'ÜN YENİ BÖLÜM FRAGMANI