YENİ BÖLÜM FRAGMANI Söz 49.bölüm 2. yeni fragmanı

Pazartesi akşamı yayınlanacak Söz'ün 49.bölümünde Tim'in; Bahar, Aslı, Güler ve Su'yu gemiyle kaçıran Derman'a düzenlediği büyük operasyon izleyenlere soluksuz anlar yaşatacak.



FIRKATEYNLER, HUCUM BOTLARI, HELİKOPTER VE DENİZALTI



Yeni bölümde, Tim'in hem havadan hem denizden hem de karadan yapacağı aksiyon dolu büyük operasyon sahnesi unutulmaz anlara sahne olacak. Gerçek bir operasyonu aratmayan sahnelerin çekiminde; fırkateynler, hücüm botları, helikopter ve denizaltı kullanılarak seyirciye gerçekçi bir atmosfer yaşatmak isteyen 'Söz' prodüksiyon ekibi ve oyuncuları haftalar öncesinden hazırlandı.



İzleyenleri oldukça etkileyecek olan bölümde, ekip, bu denli büyük bir operasyonda olması gereken tüm detayları araştırarak, titizlikle sahnelere yansıttı. Heyecan dolu bölümde oyuncular, zorlayıcı sahneleri büyük bir başarıyla tamamladı.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE