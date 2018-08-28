Geçtiğimiz iki sezon heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran Söz’ün yeni sezon ilk tanıtım videosu büyük merak uyandırdı.

SÖZ 3. YENİ SEZON TANITIMI- İZLE

Yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV’de izleyiciyle buluşacak olan Söz’ün ilk tanıtımı ekran başındakiler tarafından başta olmak üzere, dijital platformlar ve sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni gördü.



Hayatta değer verdiği her şeyi kaybeden ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Yavuz'un sorguya alındığı tanıtım, kısa sürede Youtube’da en çok izlenenler trend listesinde 1. sıraya yerleşirken, Instagram'da ise 160 bin üzerinde beğeni aldı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Metin Balekoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı ‘SÖZ" 3. sezon yeni bölümleriyle Eylül ayında Star TV'de..