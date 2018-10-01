Son olarak Star TV’deki Söz dizisinde Albay karakteriyle seyirci karşısına çıkan 57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 3 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Akciğer kanseriyle savaşan ünlü oyuncu, önceki gece saat 23.00'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Uslu’nun cenazesi memleketi olan Konya’nın Akşehir ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından Uslu, Nasreddin Hoca Mezarlığı’na defnedildi.
Sanatçının cenaze törenine sanat ve televizyon dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.
MEHMET USLU KİMDİR?
24 Nisan 1961’de dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi. Mehmet Uslu, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin 'Rıfat'ı olarak biliniyordu. Arka Sıradakiler dizisinde 'Noyan', Gece Gündüz dizisinde 'Kenan', Küçük Kadınlar dizisinde 'Kadir', Fatih Harbiye dizisinde 'Selim' karakterlerini canlandırmıştı.
Mehmet Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde 'Albay' karakteriyle ekranda yer almıştı. Sanatçı Uslu, Kurtlar Vadisi gibi daha birçok dizi ve filmde de rol aldı.