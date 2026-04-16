Spaceballs'un devam filminin adı belli oldu

“Star Wars” ve “2001: A Space Odyssey” gibi ikonik yapımları eleştiren "Spaceballs" yıllar sonra geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda Josh Greenbaum'un oturduğu, senaryosunu Josh Gad, Dan Hernandez ve Benji Samit'in kaleme aldığı devam filminin adı belli oldu.

Mel Brooks'un CinemaCon'a yolladığı videoda “Spaceballs”un devam filminin resmi adı da ortaya çıktı. Devam projesinin adı “Spaceballs: The New One” olarak duyuruldu.

Rick Moranis'in oyunculuğa döndüğü ve yeniden Lord Dark Helmet'i canlandırdığı filmde; Bill Pullman "Lone Starr", Daphne Zuniga "Prenses Vespa" ve George Wyner "Albay Sandurz" rollerinde yer alacak. Serinin yaratıcısı Mel Brooks'un da yeniden boy göstereceği devam filminde; Josh Gad, Keke Palmer, Anthony Carrigan ve Bill Pullman'ın oğlu Lewis Pullman da rol alacak.

2027'DE VİZYONA GİRECEK

1987'de Brooks'un yönettiği orijinal filmde olduğu gibi, devam filminin de “Star Wars”, “Star Trek” ve “Alien” gibi popüler bilim kurgu serilerine göndermeler yapması bekleniyor.



Merakla beklenen “Spaceballs: The New One”ın 23 Nisan 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.