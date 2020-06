Spike Lee, tacizle suçlanan Woody Allen'ı savunduğu için özür diledi

Ünlü yönetmen ve oyuncu Spike Lee, adı taciz iddiasıyla anılan yönetmen Woody Allen’ı savunduğu için özür diledi.



Önceki gün New York City radyosuna konuşan Spike Lee, Woody Allen’ın arkadaşı olduğunu söyleyerek, “O harika bir yönetmen. Birini hiç var olmamış gibi öylece silebilir misiniz bilmiyorum” demişti.



Röportajın ardından Twitter’da açıklama yapan Lee, “sözlerinin yanlış olduğunu” ifade ederek şunları yazdı: “Çok özür diliyorum. Sözlerim yanlıştı. Cinsel taciz, saldırı ya da şiddete tolerans göstermem ve göstermeyeceğim. Bu tür bir muamele minimize edilemeyecek gerçek hasara neden olur.”

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ünlü yönetmen Woody Allen, evlatlık kızı Dylan Farrow tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Farrow çocukluğunda Allen’ın cinsel tacizine uğradığını iddia etmiş, Allen ise bu suçlamayı reddetmişti.



Allen'ın üvey kızı Dylan Farrow, yedi yaşındayken annesinin kır evinde Allen'ın kendisini taciz ettiğini ve ceza almasını dilediğini söyleyerek, "Yalan söylüyor ve bu yalanı uzun zamandır söylüyor" ifadesini kullanmıştı.



Allen ise "Farrow ailesi Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatifle ortaya çıkan bu fırsatı itibarsız suçlamaları tekrar etmek için kullanıyor olsa da bu, onları geçmişte olmadığı gibi bugün de doğru kılmıyor" demişti.



Allen’a yönelik bu suçlama #MeToo hareketinin yükselişiyle birlikte yönetmenin Hollywood’daki ilişkilerini zora sokmuş, Amazon, yönetmenin New York'ta Yağmurlu Bir Gün (A Rainy Day In New York) adlı filmini yayından kaldırmış, Allen’ın anı kitabını yayımlamak için yola çıkan yayınevi Hachette’nin 75’ten fazla çalışanı iş bırakma eylemi yapmıştı.