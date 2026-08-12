Spotify’da yeni dönem: Yapay zeka sanatçıları etiketlenecek

Şirket, uygulamayla dinleyicilerin müziğin arkasındaki sanatçının gerçek bir kişi olup olmadığını daha kolay anlayabilmesini amaçlıyor.

Spotify , gerçek bir sanatçı izlenimi veren ancak aslında yapay zeka tarafından oluşturulmuş kişilikleri temsil eden profillerin dinleyiciler arasında endişe yarattığını belirtti.

“AI Persona” etiketi, sanatçı profillerindeki banner ve “Hakkında” bölümlerinin yanı sıra arama sonuçlarında ve çalma listelerindeki şarkı satırlarında da gösterilecek.

Sanatçılar, Spotify for Artists üzerinden profillerinin bir yapay zeka kişiliğini temsil ettiğini kendileri bildirebilecek.

Spotify ayrıca kamuya açık kimliğinde fotogerçekçi yapay zeka görselleri kullandığı düşünülen profilleri de inceleyecek.

Şirketin inceleme ekibi tarafından işaretlenen sanatçılara bilgi verilecek. Bu kişiler profillerinin yapay zeka kişiliğini temsil ettiğini beyan edebilecek veya karara itiraz edebilecek.

Dinleyiciler ayrıca yapay zeka kimliğinin sanatçı tarafından mı açıklandığını yoksa Spotify tarafından mı tespit edildiğini görebilecek.

Spotify, AI Persona olarak belirlenen sanatçıları, kullanıcı doğrudan takip etmediği sürece editoryal ve algoritmik önerilerden varsayılan olarak çıkaracak.

Şirket, yeni etiketin müziğin nasıl üretildiğine göre değil, sanatçı profilinde kamuoyuna sunulan kimliğe göre kullanılacağını vurguladı. Buna göre yapay zeka araçları kullanılarak üretilmiş bir şarkı tek başına sanatçı profilinin “AI Persona” olarak etiketlenmesi için yeterli olmayacak.