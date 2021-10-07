Stacey Solomon dördüncü kez anne oldu

Sunucu Joe Swash (39) ile birlikteliklerini sürdüren şarkıcı Stacey Solomon (32), yaş gününde dördüncü bebeğini dünyaya getirdi. Üç erkek çocuğu bulunan Solomon'un bir kızı dünyaya geldi.



Beklenenden daha erken bir sürede dünyaya gelen bebeğini evinde doğum yapan İngiliz şarkıcı, o anları Instagram'dan yayınladı. Doğum esnasında Solomon'un yanında nişanlısı Joe Swash ve kız kardeşi Gemma da hazır bulundu.



"EN GÜZEL HEDİYE"



Ünlü yıldız, paylaşımında, "Hayatımda arzu edebileceğim en güzel doğum günü hediyesini aldım" ifadelerini kullandı.

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