Stacey Solomon dördüncü kez anne oldu

İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, 32'nci yaş gününde dördüncü kez anne oldu. Beklenenden daha erken bir sürede kızını evinde dünyaya getiren Solomon, fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınladı.

Haberler 07.10.2021 - 10:38

Stacey Solomon dördüncü kez anne oldu

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Sunucu Joe Swash (39) ile birlikteliklerini sürdüren şarkıcı Stacey Solomon (32), yaş gününde dördüncü bebeğini dünyaya getirdi. Üç erkek çocuğu bulunan Solomon'un bir kızı dünyaya geldi.

Beklenenden daha erken bir sürede dünyaya gelen bebeğini evinde doğum yapan İngiliz şarkıcı, o anları Instagram'dan yayınladı. Doğum esnasında Solomon'un yanında nişanlısı Joe Swash ve kız kardeşi Gemma da hazır bulundu.

"EN GÜZEL HEDİYE"

Ünlü yıldız, paylaşımında, "Hayatımda arzu edebileceğim en güzel doğum günü hediyesini aldım" ifadelerini kullandı.

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