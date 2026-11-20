Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart'ın ölüm nedeni açıklandı
20.11.2026 08:55
Patrick Stewart, 60 yıllık kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatro sahnesinde birçok role imza attı.
Star Trek ve X-Men gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Patrick Stewart, 29 Ekim'de hayatını kaybetmişti. 86 yaşında vefat eden oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.
X-Men filmlerindeki Profesör Charles Xavier karakteriyle tanınan Patrick Stewart, 29 Ekim 2026 tarihinde Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi . Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Stewart'ı X-Men'de birlikte çalıştığı Hugh Jackman "gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri" olarak anarken, Ian McKellen da yakın dostuna şu sözlerle veda etti:
“Her şeyden önce Kuzey İngiltere'nin o gururlu bölgesi Yorkshire'da doğup büyümesiyle tanımlanırdı… O, duygularını açıkça yaşayan biriydi; bu da onu güvenilecek, hayran olunacak ve benim durumumda ise çok sevilecek bir adam yapıyordu.”
Usta oyuncunun ölüm nedeni vefatından günler sonra açıklandı.
TMZ'nin haberine göre; Stewart'ın ölüm belgesinde Alzheimer ve Lewy Cisimcikli Demans hastalıklarının yanı sıra kalp-akciğer durması ve Lewy cisimciği ile seyreden nörokognitif bozukluk (hafızayı, düşünmeyi ve hareketi etkileyen bir demans türü) olduğu da belirtildi.
Patrick Stewart, Star Trek evreninde Kaptan Jean-Luc Picard rolüyle tanınıyor.
PATRICK STEWART KİMDİR?
1940'ta İngiltere'de dünyaya gelen Patrick Stewart, 15 yaşında okulu bıraktı ve bir gazetede çalışmaya başladı. Aynı dönemde yerel tiyatro topluluğuna da katılan Stewart, Bristol Old Vic'te kazandığı bursun ardından katıldığı Royal Shakespeare Company'de profesyonel oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.
Kariyerine televizyon dizileriyle başlayan Patrick Stewart, Star Trek dizisinde ve ardından gelen filmlerde Kaptan Jean-Luc Picard rolüyle şöhreti yakaladı.
Son olarak "Star Trek: Picard" dizisiyle aynı rolle ekranlara dönen oyuncu, X-Men filmlerinde Profesör X karakteriyle de hafızalara kazındı.
Patrick Stewart, Çok sayıda Emmy ve Altın Küre ödülünün yanı sıra Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından verilen şövalyelik unvanını kazandı.