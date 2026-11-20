X-Men filmlerindeki Profesör Charles Xavier karakteriyle tanınan Patrick Stewart, 29 Ekim 2026 tarihinde Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi . Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Stewart'ı X-Men'de birlikte çalıştığı Hugh Jackman "gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri" olarak anarken, Ian McKellen da yakın dostuna şu sözlerle veda etti:

“Her şeyden önce Kuzey İngiltere'nin o gururlu bölgesi Yorkshire'da doğup büyümesiyle tanımlanırdı… O, duygularını açıkça yaşayan biriydi; bu da onu güvenilecek, hayran olunacak ve benim durumumda ise çok sevilecek bir adam yapıyordu.”

Usta oyuncunun ölüm nedeni vefatından günler sonra açıklandı.

TMZ'nin haberine göre; Stewart'ın ölüm belgesinde Alzheimer ve Lewy Cisimcikli Demans hastalıklarının yanı sıra kalp-akciğer durması ve Lewy cisimciği ile seyreden nörokognitif bozukluk (hafızayı, düşünmeyi ve hareketi etkileyen bir demans türü) olduğu da belirtildi.