Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner'in uzay yolculuğu ertelendi

Star Trek (Uzay Yolu) serisinde Kaptan Kirk karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu William Shatner (90), uzaya gitmeye projesi rüzgar engeline takıldı.

Haberler 11.10.2021 - 09:34

Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner'in uzay yolculuğu ertelendi

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Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner uzaya gidiyor

Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner uzaya gidiyor

ABD'li milyarder iş insanı 'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracının, Star Trek (Uzay Yolu) filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner ile yapacağı uzay yolculuğu hava koşulları nedeniyle ertelendi.

13 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK

Blue Origin'den yapılan açıklamada, 12 Ekim'de havanın rüzgarlı olmasının beklendiği, bu nedenle New Shepard'ın uzaya fırlatılma tarihinin 13 Ekim'e alındığı belirtildi.

William Shatner 1988 yılında Star Trek setinde William Shatner 1988 yılında Star Trek setinde

EN YAŞLI KİŞİ OLACAK

90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak.

106 KİLOMETREYE ULAŞTI

da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

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