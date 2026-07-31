Star TV'den yeni dizi. Başkalarının Hayatı'ndan ilk tanıtım
31.07.2026 08:36
Başkalarının Hayatı çok yakında Star'da...
Star TV'nin yeni dizisi "Başkalarının Hayatı" için geri sayım başladı. Çekimleri devam eden ve merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ay Yapım imzalı “Başkalarının Hayatı” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
“Gurur Dünyası” (Vanity Fair) adlı romandan esinlenen dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor.
Aşk, hırs ve entrikanın iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanan “Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
Yayınlanan ilk tanıtımda, yoksulluğun çıkmazlarıyla mücadele eden Hülya’nın (Eylül Lize Kandemir) kaderine boyun eğmeyi reddettiği anlar dikkat çekerken; Sarp (Burak Berkay Akgül), Neslihan (Doğa Bayram) ve Erim (Demirhan Demircioğlu) karşısındaki kararlı duruşu dizinin hikâyesine dair merakı artırıyor.
Başkalarının Hayatı'nda başrolleri Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu paylaşıyor.
Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.
“Başkalarının Hayatı”, çok yakında Star’da…