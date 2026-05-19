Star TV'den yeni dizi. Doğanın Kanunu'nun ilk tanıtımı yayınlandı

Star’ın yeni dizisi "Doğanın Kanunu" için hazırlıklar sürüyor. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Pinhani’nin sevilen şarkısı “Hikayeler Tükendi” eşliğinde yayınlanan Ay Yapım imzalı " Doğanın Kanunu " dizisinin ilk tanıtımında Yaman ve Doğa arasında yaşanacak aşkla ilgili ipuçları yer aldı.

Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.