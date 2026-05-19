Star TV'den yeni dizi. Doğanın Kanunu'nun ilk tanıtımı yayınlandı
19.05.2026 12:56
Merakla beklenen yeni dizi "Doğanın Kanunu"nun da okuma provası da geçtiğimiz haftalarda yapıldı.
Star’ın yeni dizisi "Doğanın Kanunu" için hazırlıklar sürüyor. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Pinhani’nin sevilen şarkısı “Hikayeler Tükendi” eşliğinde yayınlanan Ay Yapım imzalı " Doğanın Kanunu " dizisinin ilk tanıtımında Yaman ve Doğa arasında yaşanacak aşkla ilgili ipuçları yer aldı.
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
İstanbul’da başlayıp Urla’nın sıcak atmosferine uzanan Doğanın Kanunu’nun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
Heyecanla beklenen "Doğanın Kanunu" çok yakında Star'da…