Star TV'den yeni dizi: Kağıt Ev (Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu başrolde)

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nu ilk kez bir dizide buluşturan Kağıt Ev dizisi yakında Star TV ekranlarında başlayacak.

21.03.2021 - 10:57

Star TV'den yeni dizi: Kağıt Ev (Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu başrolde)

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Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu Star’ın yeni dizisi Kağıt Ev'de buluştu.

O3 Medya’nın imza attığı, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kağıt Ev yakında seyirci karşısına çıkacak.

Kağıt Ev, sürükleyici hikayesi ile herkesi ekran başına kilitleyecek. Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandıracak.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı dizi, merak uyandıran etkileyici senaryosuyla hem sorgulayan hem de sorgulatan çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

KONUSU

Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert (19), büyük kızları Cemre (16) ve küçük kızları Melisa (7) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

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