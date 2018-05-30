Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey ve Sokolovsky Alexander gibi oyuncular eşlik ediyor.



KONUSU



Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşüyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal ve Atilla Ünsal’ın kaleme aldığı Kalbimin Sultanı Yakında Star’da izleyiciyle buluşacak.



KALBİMİN SULTANI'NDAN İLK TANITIM - İZLE

